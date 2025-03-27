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北一女中教師區桂芝登中國官媒惹議 北市教局：已請學校了解

2025/3/27 09:01（3/27 09:37 更新）
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北一女教師區桂芝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）北一女中教師區桂芝因接受中國官媒採訪，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉。台北市教育局今天表示，校園裡必須秉持教育中立，已請學校了解。

媒體報導，區桂芝日前以職稱接受中國官媒採訪，批評賴總統將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國的親人，因而遭民眾檢舉。

北一女中今天表示，因接獲教育局轉知此事，校長陳智源及人事主任已在昨天找區桂芝晤談，了解狀況。

台北市教育局副局長陳素慧表示，近日接獲教育部國民及學前教育署轉知民眾陳情此事，內容主要是表達對區桂芝受訪言論的疑慮，所以請北一女依人民陳情案件作業程序，就民眾陳情事件了解後回覆。

至於是否會調查區桂芝有無違反教育中立，陳素慧說明，教育局不會管教師個人想法及理念，但學生教學不能受到影響，而目前就陳情內容來看，難以直接判斷區桂芝在課堂間有闡述相關內容，且影響教學。

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陳素慧強調，校園裡必須秉持教育中立，若學校認為有疑慮，教育局將派督學及國文領域專家入校觀課，協助了解。

區桂芝去年接受中國官媒新華社專訪反108課綱議題，台北市教育局與北一女當時皆表示，這是個人行為，沒有評論。（編輯：陳仁華）1140327

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