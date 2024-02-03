區桂芝新華社專訪批課綱去中國化 教部：多元取材、鼓勵思辨

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（中央社記者陳至中、陳昱婷台北3日電）北一女中教師區桂芝多次批判108課綱，近日她又接受中國官媒新華社專訪，批判課綱去中國化。教育部則重申，新課綱著重多元取材，鼓勵學子思辨、從生活實踐。

歷史教育新三自運動協會近來舉辦多場「蔡英文政府教育政策總體檢」系列活動，區桂芝多次批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」，連日來引發網路熱議。

中國官媒新華社2日晚間刊登一篇區桂芝的專訪，介紹區桂芝的家庭背景、求學及任教經歷等，稱她的發言引發兩岸社會共鳴。區桂芝在報導中指出，台灣政治因素干擾教育的問題嚴重，課堂上講述中國傳統文化，有學生聽到「中國」就感到刺耳，表現出牴觸的心理。

區桂芝也在專訪中提到：「選舉前，有人說我是4年一次的臨時演員。現在，我要把臨時演員演成主角。」並稱如果民進黨繼續當政，課綱原封不動，她就要連結更多人長期抗戰。

有關區桂芝接受新華社專訪，中央社記者詢問北一女中校方與台北市教育局，兩者都表示「對於個人行為不表示意見」。

對於區桂芝接受專訪的內容，教育部今天下午以文字回應中央社，重申108課綱國語文課程的目的是培養語言溝通與理性思辨，奠定適性發展與跨領域學習的基礎。因此，教材編選著重多元取材，取材範圍擴大至兼具時代特性、思想流派及文體多樣性的文化經典，包括台灣新文學作家作品、世界華文文學、翻譯作品、文學論述等。

教育部表示，課程選文除兼顧不同文類，也重視與當代重要議題連結，開拓學生的生活視野，反映多元族群融合的價值觀及「斯土斯人」的感懷精神。

現行高中課綱規範的文言文占比為35%到45%，也提供教師彈性，可依學生需求提供閱讀文本。教育部也強調，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，很多版本都有與品德、修養相關的課題。

教育部以翰林出版社的高一課本為例，透過論語來跟學生探討品德跟修養；高二課本也透過孟子探討有關性善、品德以及仁心仁政的議題。其它教科書版本，也都有類似的內容。

除了課程講授，108課綱更重視思辨和生活實踐。教育部指出，最新的PISA2022調查結果顯示，台灣學生應具備的價值觀及生活態度，能從目前素養導向的課程中學習到，並透過生活中的議題思辨，進而實踐禮義廉恥的修養。

至於區桂芝質疑課綱有政治因素干擾。教育部解釋，108課綱經國家教育研究院（國教院）的課程研究發展會（課發會），邀集學者專家專業研議；再將草案送到教育部依法組成的高級中等以下學校課程審議會（課審會），研修與審議過程都有嚴格的程序，且受高級中等教育法規範，秉持教育中立及教育專業。

民進黨立委王定宇透過臉書發文質疑，這位所謂的老師，是否知道中共在學校設有黨部、中共實質監控各級學校，怎麼有臉皮去中共官媒指控台灣政治因素干擾教育。

王定宇還說，先不說台灣中文課不論是教文言文或白話文，都還是中文，中共可是教簡體字，文言文比例遠低於台灣的35%至45%，且中共的馬列主義、共產主義全部都是洋貨。

王定宇表示，生在台灣卻鄙視台灣文化和民主選擇，真要救孩子，可能要避免被這種意識型態導致理性盲目的老師教到。（編輯：陳政偉）1130203