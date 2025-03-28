北一女師區桂芝央視受訪 邱垂正：顛倒是非配合統戰

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（中央社記者郭建伸台北28日電）北一女中教師區桂芝接受中國官媒訪問惹議。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，中共政權近年對台施壓，難道不是境外敵對勢力嗎，但區桂芝說法有點顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰，對此表達遺憾。

媒體報導，區桂芝日前以職稱接受中國大陸官媒央視訪問，批評賴總統將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國的親人，因而遭民眾檢舉。

立法院今天原訂繼續進行施政總質詢，雖然主席台一早就被民進黨團占據，但官員仍照往例前往議場準備備詢。邱垂正在進入議場時接受媒體訪問。

談及區桂芝接受央視訪問內容，邱垂正表示，中共黨媒負有政治任務，黨媒期待採訪內容是他們想要的立場、論調，陸委會尊重每個人對自己文化身分認同，但迎合中共黨媒對台統戰，陸委會相當在意。

邱垂正表示，區桂芝曲解總統賴清德將中共定調為境外敵對勢力，台灣這幾年受到中共政權各種施壓與步步進逼，從軍機艦擾台、外交打壓、經濟威脅、社會滲透與法律戰，無所不在的認知作戰與灰色侵擾，「這不是敵對勢力嗎？」怎麼會把境外敵對勢力投射到母親身上，讓人感到驚訝。

邱垂正表示，中共政權、北京當局對台灣的敵意，不是指一般中國大陸人民指涉的敵意，陸委會也沒禁止民眾赴陸探親，甚至中國大陸親屬也能來台探親，民眾的交流都是正常，區桂芝的說法有點顛倒是非、混淆視聽配合中共黨媒對台統戰，陸委會表達遺憾，絕大多數民眾也不認同。

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邱垂正表示，區桂芝是否違反教育人員任用法或其他法律，就交由教育主管機關查處。

媒體詢問，這是否在指示教育部認定區桂芝不適任。邱垂正表示，陸委會沒有這樣，尊重教育主管機關查處。（編輯：蘇龍麒）1140328