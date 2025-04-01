區桂芝央視受訪惹議 北一女公告禁教職員受中國官媒採訪

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市立第一女子高級中學教師區桂芝接受中國官媒採訪惹議，北一女校長陳智源昨天公告，即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪（如央視）。

公告指出，北一女校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場，但考量目前兩岸政治關係緊張，為避免衍生不必要困擾，即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪（如央視）。

此外，為避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，即日起陳智源暫停社群網站發文並謝絕所有媒體採訪。

陳智源的社群網站臉書（Facebook）目前已關閉，中央社記者今天致電北一女詢問，校長室秘書說：「我們不回應。」

台北市政府教育局表示，基於校本管理，北一女已表達立場，在教育中立下，教育局尊重教師專業自主權並捍衛言論自由。

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區桂芝日前以職稱接受中國中央電視台訪問，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國親人，遭民眾檢舉。

教育局請北一女查證後，認為區桂芝沒在校內違反教育中立，而教育部長鄭英耀3月29日表示，尊重教師言論表達，但教育人員須具備國家意識，並清楚國家認同。（編輯：李明宗）1140401