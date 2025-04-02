同框白狼遭質疑不適任教師 區桂芝：清者自清

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）民進黨北市議員林延鳳今天質疑，北一女教師區桂芝與具黑道背景的張安樂（白狼）熟稔，教育局應調查其是否適任。區桂芝說，當時是一場數百人參與的活動，相信清者自清。

媒體人周玉蔻今天在臉書（Facebook）發布中華統一促進黨總裁張安樂與區桂芝的同框照，形容2人「一個是黑道頭頭、高掌統一大旗的統促黨主席；一個是被認為敵我不分的高中女教師」。

林延鳳因此質疑，教師在學校應教導學生不要接觸幫派，區桂芝卻與具黑道背景的人站在一起，看起來還相當熟識，台北市教育局應好好調查區桂芝是否適任教師。

區桂芝今天接受媒體電訪時還原過程，當時她以眷村子弟身分參加一場數百人的眷村活動，偶然看到曾多次透過友人對她表達支持的張安樂，便主動上前與張安樂道謝。

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她指出，當天也有許多人出席同場活動，難道這些人都有問題。相信公道自在人心，若隨這種把戲起舞就太沒智慧了，她不會太介意，清者自清。

台北市政府教育局表示，在教育中立前提下，尊重教師專業自主權，並捍衛言論自由。（編輯：戴光育）1140402