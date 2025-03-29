區桂芝言論惹議 鄭英耀：教育人員須具國家意識

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台北市立第一女子高級中學教師區桂芝接受中國官媒採訪惹議，教育部長鄭英耀今天表示，尊重教師言論表達，但教育人員須具備國家意識，並清楚國家認同。

他說，根據教育基本法，教育目的包括培養人民「成為具有國家意識與國際視野之現代化國民」，期待教育人員須具備國家意識，透過教學現場，讓年輕人很清楚具有國家意識，即台灣是主權國家，這是起碼的國家認同。

教育部青年發展署上午在國立台北教育大學舉行首場青年政策白皮書「公民對話」，鄭英耀接受媒體聯訪表示，言論自由是民主最可貴價值，只有言論自由才能百花齊放，這是民主非常重要的精神，尊重教師課餘時間言論。

此外，媒體報導，區桂芝指「對統獨沒有絕對堅定的信仰」。

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鄭英耀表示，身在台灣的中華民國國民，並從事教育工作，應有清楚的國家認同，台灣就是主權國家。

媒體報導，區桂芝日前以職稱接受中國中央電視台訪問，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國親人，遭民眾檢舉。（編輯：李明宗）1140329