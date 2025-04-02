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北一女教師區桂芝同框白狼 議員質疑是否適任教師

2025/4/2 11:35
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）北一女教師區桂芝接受中國官媒採訪惹議，今天又被爆出和統促黨總裁張安樂疑相談甚歡的合照。台北市議員林延鳳今天指出，區桂芝和有黑道背景的白狼站在一起，質疑是否適任教師。

台北市立第一女子高級中學教師區桂芝日前接受中國官媒採訪，引發各界爭議，北一女校長陳智源公告，即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪（如央視）。

一波未平一波又起，資深媒體人周玉蔻今天在臉書發表圖文指出，區桂芝與張安樂今年同場密談，可謂「世紀經典畫面」。

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對此，民進黨市議員林延鳳今天透過媒體群組表示，「滿口禮義廉恥」，老師在學校應教導學生不要接觸幫派，結果卻選擇和有黑道背景的白狼站在一起，而且看起來相當熟識，請問這樣的老師要怎麼教導學生、教學相長。

林延鳳認為，這對其他奉公守法的老師是否公平，區桂芝是否適任教師，台北市教育局應該要好好調查、審酌，否則這樣的風氣，對北一女的師生來說都非常不公平。（編輯：張銘坤）1140402

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