區桂芝轉發兩岸徵文賽遭檢舉 陸委會：和文字獄無關

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（中央社記者陳俊華台北1日電）北一女教師區桂芝轉發兩岸徵文比賽遭檢舉後，批評這根本是文字獄。陸委會副主委梁文傑今天說，這件事主要是針對和中共合辦統戰活動的團體，跟文字獄沒有任何關係，他要提醒個人尤其是老師，必須注意是否在不知不覺中幫對方宣傳。

中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，台北市立第一女子高級中學教師區桂芝在通訊軟體LINE轉發活動訊息。媒體報導，區桂芝遭檢舉涉嫌違反兩岸人民關係條例，引來區桂芝批評根本是文字獄。

立法院內政委員會今天審查國家安全法部分條文修正草案，邀陸委會副主委梁文傑、法務部次長黃世杰等人列席備詢。

針對區桂芝批評是文字獄一事，梁文傑會前受訪表示，陸委會針對的是和中共黨政軍機構合辦統戰活動的團體或是組織，區桂芝只是因為最近的言論爭議較大，所以一轉發東西就有人向政府機關檢舉，這樣的檢舉只是處理本案的資訊來源之一，並不是針對區桂芝本人。

梁文傑也說，「這跟文字獄沒有任何關係」，很多人在不知不覺中會和對方合作、幫對方宣傳，陸委會要提醒每個人尤其是老師，都必須注意是否在不知不覺中幫對方做宣傳。

此外，陸委會擬修正兩岸條例，納管台灣民眾在中國大陸申領居住證等狀況，媒體詢問，因授予鄰國公民地位一直是俄羅斯併吞領土的慣用伎倆，是否擔心中國會參考俄羅斯的作法。

梁文傑說，中共現在利用各種證件，正在混淆台灣人民的身分認同，他們的作法政府必須注意並反制，不管是居住證、定居證，政府都須有所作為，但不知道誰參考誰，可能俄國參考中國也不一定。

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另外，總統賴清德日前對藍白26日凱達格蘭大道集會表示，中國國民黨與台灣民眾黨如果真正要「戰獨裁」，應到北京天安門，國台辦發言人朱鳳蓮被詢問後沒有直接回應，而是將矛頭對準賴總統。

梁文傑回應，朱鳳蓮當然不會正面回應這樣的問題，「問到就呆掉了吧，這反應很正常。」（編輯：林淑媛）1140501