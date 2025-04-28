共讀一本好書徵文涉校園統戰 陸委會：教育部查處中

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（中央社記者呂佳蓉、楊淑閔台北28日電）媒體報導，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」。陸委會今天證實，該活動經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1，教育部已查處中。

自由時報今天報導，陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，凡報名投稿可獲福建研學資格。根據台灣官方掌握，中方主辦單位包括海峽出版發行集團，為福建省屬國有獨資企業。

陸委會今天回應，該案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位之合作行為，主管機關教育部查處中。

陸委會指出，暑假將至，中共將持續藉由招攬台灣青少年學生赴陸進行統戰活動，政府提醒師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約應提高警覺，如全額免費、落地接待、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。

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陸委會表示，教育部近期已通函各級學校，要求加強落實「赴陸交流活動登錄平臺」填報，除學校辦理之赴陸交流活動，由學生請假參加或教師自行招攬的赴陸交流活動，及學校協助公告陸方活動訊息等，也均應於平台登錄，以落實保障學生人身安全與權益。

此外，媒體報導，台北市立第一女子高級中學教師區桂芝也在通訊軟體LINE轉發活動訊息；區桂芝告訴中央社記者，任何徵文比賽都會傳給學生參考。（編輯：陳鎧妤）1140428