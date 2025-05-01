兩岸徵文比賽涉統戰 陸委會：從合作對象與金錢招待判定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北1日電）中華民國章法學會與福建海峽出版集團等單位主辦「共讀一本好書」徵文大賽涉違兩岸條例。陸委會說明，活動合作對象與不合常理的金錢招待恐構成違法要件，正由教育部查處中。

大陸委員會（陸委會）1日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，這場徵文比賽的合作對象為中共福建省委轄下機關，將透過全程招待方式，將參加徵文比賽的學生帶到中國大陸去參加頒獎典禮，去年、第1屆活動成果被羅列在第16屆海峽論壇官方網頁。

梁文傑強調，從合作對象到不合常理的金錢招待，通常只要有這兩個特徵即會構成違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條之1所提及與中共黨政軍「合作行為」。

「依照我們目前的看法，徵文其實只是一個形式」，梁文傑認為，根據公告內容，投稿人均有獲邀前往福建省進行研學的資格，活動真正目的是找台灣學生赴陸參加營隊，推估也將比照去年，把徵文活動成果與相關頒獎安排納為海峽論壇一部分。

梁文傑認為，中共對台統戰手法層出不窮，如果條列出統戰行為，很可能對岸會依據這樣的列表再有新的變化以求規避，目前不會考慮用條列式方式羅列與中共黨政軍合作的樣態；徵文大賽一案目前正由教育部查處中。

「不是所有兩岸學子交流活動都會涉及違反兩岸條例」，梁文傑說明，必須加以區分一下，例如台灣學生赴陸參訪獲得全程落地招待，有些狀況為台灣學校與中國大陸學校彼此說好，各做招待對方學生的東道主，這屬於雙邊互惠。

透過 Google News 追蹤中央社

梁文傑強調，倘若僅是單方面出錢，在陸活動現場安排統戰相關官員發表「兩岸統一」等言論，這樣的案例則是必須加以查處的狀況。政府不會認為所有兩岸交流活動不應該進行，針對的是單方面給予好處的活動，「天下沒有白吃的午餐」。

對於主辦活動被控涉及違反兩岸條例，中華民國章法學會4月28日發布聲明表示，「共讀一本好書」徵文大賽」活動是兩岸本於善意、正常往來的文化交流活動，盼勿過度引申，做不必要的解讀。（編輯：陳鎧妤）1140501