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國安法修法 陸委會：應納入中共在台組織參與者

2025/5/1 18:48（5/1 19:09 更新）
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大陸委員會（陸委會）1日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。梁文傑表示，前陸軍上校向德恩被中共吸收，簽署投降承諾書，還有收賄中共資金行為，不過由於他是組織參與者，不是組織發起者，法院用違背職務收賄罪判刑。中央社記者李雅雯攝 114年5月1日
大陸委員會（陸委會）1日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。梁文傑表示，前陸軍上校向德恩被中共吸收，簽署投降承諾書，還有收賄中共資金行為，不過由於他是組織參與者，不是組織發起者，法院用違背職務收賄罪判刑。中央社記者李雅雯攝 114年5月1日
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（中央社記者李雅雯台北1日電）立法院內政委員會今天審查國安法修正草案。陸委會強調，國安法第2條未將中共在台組織參與者納入，導致實務處理漏洞，不該僅懲罰組織發展者，也要懲罰組織參與者。

大陸委員會（陸委會）1日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，國家安全法（國安法）內容涉及好幾個不同部會單位。陸委會主張國安法第2條應該修正，目前該條文規定，懲處為中共、境外敵對勢力「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」等行為，不過參加組織者卻沒事。

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梁文傑舉例，前陸軍上校向德恩被中共吸收，簽署投降承諾書，還有收賄中共資金行為；不過由於他是組織參與者，不是組織發起者，所以法院是用違背職務收賄罪判刑，這個狀況讓人感到荒謬，因為加入組織是很明確的事情。

梁文傑強調，在修正國安法等討論上，主張必須修正國安法第2條，不僅是懲處發起、發展組織者，應該也要懲處加入組織的人，「我們認為說，這個部分是一定要加強的」。（編輯：陳鎧妤）1140501

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