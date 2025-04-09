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內政部：22社會團體密切往來中國 其中19個會務運作異常

2025/4/9 16:25（4/9 16:40 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者高華謙台北9日電）內政部今天說，清查發現22個辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有19個會務未正常運作，比率高達86%，其中6個團體屆期仍未改善，已依法予以解散。

內政部透過新聞稿表示，為落實政府對社會團體輔導，內政部每年針對全國性社會團體進行分階段會務清查，去年至今共解散490家，清查重點在於社會團體的會務及財務運作，以確保團體運作符合人民團體法令規範。

內政部指出，清查發現22個辦理兩岸交流、新住民相關業務社會團體，有19個會務未正常運作，比率高達86%，這類團體多有會址登記於同一地址導致查訪未果、未依人團法開會及申報財報等，內政部依法實地查訪並予以警告及限期改善處分，其中6個團體屆期仍未改善，已依法予以解散。

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內政部表示，社會團體是公民社會重要基石，必須肩負起社會責任，依法推展會務及業務。如果團體有違法事實，將依人民團體法第58條規定查有違反法令、章程或妨害公益情事者，予以警告、限期改善等處分，最重可解散。

內政部說，據媒體報導，近期有社會團體理事長因接受中國資助並發展組織，涉嫌違反國家安全法遭起訴；內政部強調，社會團體從事兩岸交流業務，應遵守台灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法及反滲透法等規定。（編輯：蘇志宗）1140409

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