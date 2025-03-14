避免兩岸交流成統戰管道 劉世芳：清查未依規定者

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（中央社記者王承中台北14日電）總統賴清德表示，中國將兩岸交流視為對台統戰的管道。內政部長劉世芳今天指出，內政府會先清查兩岸交流當中，是否有人未依規定辦理，並積極尋找未來兩岸交流要更公開、透明，並揭露相關團體的原則。

賴總統13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。

立法院今天繼續進行總質詢，劉世芳在會前接受媒體聯訪時表示，昨天賴總統交代的事項，內政部主管事涉相當多，例如宗教團體、選罷法相關、地方公職人員等，內政部先就清查的部分，先來清查兩岸交流當中，是否有人未依照規定辦理。

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劉世芳指出，內政部也積極尋找未來兩岸交流要更公開、透明、揭露相關團體的原則，若有需要修法，會再跟陸委會商量。如果不需要修法的部分，清查後就會對外公布。

媒體詢問，目前是否還有中配被檢舉統戰，劉世芳表示，內政部移民署這邊，確實有幾位網紅上架的影片有提到武力犯台，以及對祖國的統一、懷抱對祖國崇拜的部分，內政部會按照相關規定處理，也有在陸續約談。（編輯：蘇龍麒）1140314