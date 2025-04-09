陸配台灣身分恐遭註銷 民眾黨：政治鬥爭拿人民開刀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北9日電）在台陸配14萬人，有1萬多人未繳交喪失原籍證明文件，恐遭註銷台灣身分。民眾黨團今天表示，實際致電海基會、移民署各服務站都無人應答；呼籲內政部依法行事，不能像政客拿著意識形態冷血政治鬥爭，拿無辜的人民開刀。

近日有陸配收到移民署通知書，要求3個月內補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」等相關文件。移民署8日表示，依兩岸條例規定，為免同時具有兩岸戶籍情形，已陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限3個月內繳附，逾期未補者可撤銷定居許可和除戶。

台灣民眾黨立法院黨團透過媒體群組表示，移民署近日大動作通知許多陸配家庭補繳文件「逾期將撤銷定居證」，通知書上稱有疑問可洽詢海基會及移民署22個服務處，但實際致電各單位卻發現，不論海基會、移民署和台北、台中、台南、高雄服務站等，通通無人應答。

透過 Google News 追蹤中央社

民眾黨團指出，黨團與民眾黨立委張啓楷辦公室昨天都請移民署前來說明，官員也坦承全面發通知導致恐慌「思慮不周」，將再與內政部長官溝通。

民眾黨團呼籲，內政部依法行事，法律不應溯及既往，更不應將政府長年不作為的責任，轉嫁於人民；官員更不能像政客，拿著意識形態冷血政治鬥爭，拿無辜的人民開刀。（編輯：張若瑤）1140409