以宗教交流名義來台統戰避審查 陸委會強調依法嚴查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北11日電）陸委會今天指出，中國大陸福建泉郡富美宮以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，規避交流審查機制，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。

大陸委員會（陸委會）今天發布新聞稿指出，中共近年以宗教交流之名，實質上對台進行統戰滲透，其目的在藉由宗教信仰認同，進而達成政治認同與促融促統的對台政策目標。

透過 Google News 追蹤中央社

陸委會表示，有媒體報導中國大陸福建泉郡富美宮以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，明日將參加白沙屯媽祖遊庄活動，引發地方人士側目，「政府早於日前接獲檢舉，並派員全程稽查」。

陸委會說明，持續嚴格審查宗教交流案件，以建立健康有序的交流環境。政府從未收到福建泉州富美宮來台遶境之交流申請案，但地方上卻出現泉州富美宮的神轎四處造訪，是否有人刻意規避申請或虛偽申請，從事大陸宮廟來台宗教交流，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。（編輯：陳鎧妤）1140511