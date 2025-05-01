加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

內政部推宗教交流公開 陸委會：非強制性

2025/5/1 19:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北1日電）內政部設置宗教團體赴中國大陸交流資訊公開專區，中國大陸國台辦批評「製造寒蟬效應」；陸委會回應，這個登錄網站非強制性，沒有所謂的「綠色恐怖」。

大陸委員會（陸委會）1日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。梁文傑於會上回應中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）昨天召開例行記者會所提及內容。

內政部要求宗教團體赴中國大陸登錄、揭露相關訊息，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，「這是民進黨當局無理阻撓兩岸正常的宗教民間信仰文化交流的惡行，是其大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應伎倆」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

梁文傑回應，內政部推出公開專區，希望宗教團體前往中國大陸交流必須揭露，原因在於牽涉政府補助、管理等需要；加上台灣許多宮廟沒有經過法人登記，恐也僅有經過法人登記宗教團體會去登錄。

梁文傑強調，這個登錄網站不是強制性的，「所以也沒有什麼綠色恐怖可言」。（編輯：陳鎧妤）1140501

梁文傑
持有陸定居證 陸委會重申：認定等於拿到戶籍國安法修法 陸委會：應納入中共在台組織參與者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：