內政部推宗教交流公開 陸委會：非強制性

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（中央社記者李雅雯台北1日電）內政部設置宗教團體赴中國大陸交流資訊公開專區，中國大陸國台辦批評「製造寒蟬效應」；陸委會回應，這個登錄網站非強制性，沒有所謂的「綠色恐怖」。

大陸委員會（陸委會）1日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。梁文傑於會上回應中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）昨天召開例行記者會所提及內容。

內政部要求宗教團體赴中國大陸登錄、揭露相關訊息，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，「這是民進黨當局無理阻撓兩岸正常的宗教民間信仰文化交流的惡行，是其大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應伎倆」。

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梁文傑回應，內政部推出公開專區，希望宗教團體前往中國大陸交流必須揭露，原因在於牽涉政府補助、管理等需要；加上台灣許多宮廟沒有經過法人登記，恐也僅有經過法人登記宗教團體會去登錄。

梁文傑強調，這個登錄網站不是強制性的，「所以也沒有什麼綠色恐怖可言」。（編輯：陳鎧妤）1140501