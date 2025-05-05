公職赴陸交流揭露 陸委會：檢討相關法令強化國安

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（中央社記者吳柏緯台北5日電）為因應中共統戰威脅，政府研議強化中央及地方各級公職人員赴對岸交流揭露制度。陸委會表示，會檢討兩岸條例及相關法令，強化國家安全維護。

賴總統於3月時的國安高層會議會後記者會上提到，「應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責」。

近期有媒體報導，有關的政府部會正在研議修法。

對於這項議題，陸委會下午以書面回覆中央社時表示，賴總統提出國安統戰威脅17項因應策略，其中指示應落實中央及地方各級公職人員赴陸交流之揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化。

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陸委會說明，依循賴總統指示，進行兩岸條例及相關法令檢討，以強化國家安全維護。

賴總統於今年3月13日召開主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」的高層國安會議後，宣布在5方面採取共17項策略，包括落實各級公職人員赴中國交流的揭露制度、嚴格限制具統戰背景中國人士來台及禁止中國人士來台進行統戰性質活動等。（編輯：陳鎧妤）1140505