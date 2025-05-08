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國防醫拒絕在陸出生學生 陸委會：設籍年限未滿

2025/5/8 17:44（5/8 17:51 更新）
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大陸委員會（陸委會）8日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社記者李雅雯攝 114年5月8日
大陸委員會（陸委會）8日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社記者李雅雯攝 114年5月8日
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（中央社記者李雅雯台北8日電）台北市一名高中學生在中國大陸南京出生，申請國防醫學院被刷掉，原因為在台設籍未滿20年。陸委會今天重申，法律規定必須被遵守，這不是單一個案，過往也有案例。

大陸委員會（陸委會）8日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，中華民國國籍是「屬人主義」，只要父母其中一方有中華民國國籍，子女即有中華民國國籍；中共也是一樣的規定，在陸出生的小孩，一出生就要報戶口，所以在陸出生時，很可能已在陸設戶籍、取得中華人民共和國國籍。

梁文傑說明台北市高中學生個案。他說，當事人大概是在3歲左右獲准回台定居、初設戶籍，當時有繳交中國大陸除籍證明；換句話說，當事人確實有在陸報戶口，所以兩岸身分轉換是從其3歲左右起算。

他表示，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第21條規定，身分轉換必須經過20年，如果設籍年限未滿，不能夠擔任情報人員、自願役軍官士兵、擔任國防機構文職教職或聘僱人員。

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他強調，政府各個機關多年來遵守兩岸條例第21條規定，尤其是國防部與所屬機關，這名學生不是單一個案，歷年來都有學生欲報考卻不符兩岸條例第21條規定案例，「所以抱歉沒有辦法考，這不是今年才出現的案子」。

梁文傑指出，法律就是法律，必須被遵守，國防部與所屬機關在遵守兩岸條例第21條規定上，確實更有其特別必要性。（編輯：陳鎧妤）1140508

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