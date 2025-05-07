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中國出生報考國防醫學院遭拒？國防部：設籍未滿20年

2025/5/7 12:28（5/7 12:59 更新）
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國防醫學院外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者吳書緯台北7日電）1名高中生在網路論壇指出，自己從小擁有中華民國籍，只因為出生在南京市，就被國防醫學院取消錄取資格。國防部今天回應，這名考生民國98年申設戶籍時同步宣布放棄陸籍，獲准在台定居，並不符合「設籍滿20年」規定。

1名高中生在網路論壇發文指出，從小就決定要當急診醫師，立志報考國防醫學院。今年1月學測後得以報考國防醫學院醫學系，但在初審被國防醫學院以「出生南京市，未入本國籍滿20年，不符報名資格」為由，撤銷錄取資格。他說，父母當時在南京工作，因此他出生在南京市，從小在台灣長大也擁有中華民國籍，也沒有中國大陸戶籍。

這名高中生進一步指出，他今年剛滿18歲，「我是2歲回台的，豈不等於我要22歲才能申請國防醫？」

國防部回應，青年學子報考國軍各招募班隊，須經甄選會進行在台設籍、安全調查等審查程序，合格後始可報名。軍校招生簡章訂明，須具中華民國國籍且無外國國籍，並在台灣地區設有戶籍。依據「軍事學校學生研究生學籍規則」第19條規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，須設有戶籍滿20年，始得報考入學。

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國防部進一步說明，依大陸委員會函釋，兩岸條例施行細則第5條第1款規定，在中國大陸出生，身分原係中國大陸人民，在台設籍後，始轉換身分為臺灣人民。

針對此案情況，國防部表示，經移民署4月17日查復，這名考生為南京市出生（母親為陸籍），98年申設戶籍時同步宣布放棄陸籍，並獲准在台定居，故不符「設籍滿20年」之規定。未來符合規定後，仍可報考國軍相關班隊，實現從軍夢想。（編輯：萬淑彰）1140507

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