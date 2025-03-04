要求教師具結無中國身分證件 教部：依法辦理宣導

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（中央社記者陳至中台北4日電）國民黨籍前立委陳學聖指出，政府要求教育人員簽寫沒有中國身分證件的「具結書」，引發反彈，已有教授拒簽。教育部則說，是依照兩岸關係條例辦理，會請學校加強宣導填寫。

中國國民黨籍前立法委員陳學聖在臉書發文，質疑政府要求「自白」立具結書，聲明沒有中國戶籍、護照、身分證、定居證、居住證等，絕大多數軍公教人員敢怒不敢言，擔心升等不過、論文被刁難、拿不到學術補助等，但也有教授公開拒填，呼籲政府收回侵害人權的命令。

對此，教育部今天傍晚回應中央社指出，大陸委員會於2月11日函致教育部及相關主管機關，明確說明台灣人民如果在中國設有戶籍、領用中共身分證或護照，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸關係條例）」第9條之1規定，將喪失擔任公職的權利，且須註銷台灣戶籍。

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教育部進一步指出，軍公教人員如果申領中共定居證、居住證，違反忠誠義務，已對國家安全及公務安全維護造成高度風險。教育部因此配合政策，函請公立各級學校向所屬人員加強宣導並填寫具結書。

教育部強調，上述不能有中國身分證件的規範，不僅軍公教人員要遵守，也一體適用於其他國民。違背者依兩岸關係條例等相關規定處置。（編輯：陳政偉）1140304