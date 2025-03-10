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國防部：領中國身分證仍須服義務役 未要求放棄國籍

2025/3/10 22:34
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）國防部規劃針對志願役考生增列「未具雙重國籍切結書」，至於義務役，國防部今天表示，擁有中國身分證的台灣役男仍須服兵役，但未要求放棄中國國籍。

海軍楊姓志願役士兵遭中配母親逕自取得中國身分證，引起討論，國防部2月12日於記者會表示，依據「兩岸人民關係條例」，如在中國地區設有戶籍，即喪失在台灣擔任軍職與公職權利。另自願從軍者基於國家忠誠義務，依現行「國籍法」、「公務人員任用法」等規範，中華民國國民擔任公職者，不得具雙重國籍。

中央社下午詢問，屆齡役男若有中國身分證是否須服義務役，若要服役，是否要先放棄中國國籍。

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國防部回覆，兵役徵集屬內政部役政司權責。依台灣地區與中國地區人民關係條例第9-1條略以：「…因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除」，義務役男如持有中國身分證，依法仍須完成兵役義務。

國防部也說，國防部僅全面宣導及清查，並未要求義務役男須放棄中國地區身分證。（編輯：楊凱翔）1140310

#內政部
#志願役
#國籍法
#國防部
#義務役
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