國防部：國軍62名官兵領有中國居住證 無人領身分證

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（中央社記者王承中台北16日電）國防部長顧立雄今天表示，目前清查國軍有62名官兵領有中國居住證，其中2名為志願役，無人持有中國護照、身分證、定居證；領有中國居留證的官兵，服役期間原則上不能分發情報蒐集、資訊通信等單位，也不得擔任涉機敏工作相關職務。

至於是否與美國加強造船、修復船隻等合作，顧立雄在答詢時回應，不適宜在公開場合討論此事，但台灣「有此意向」。

海軍楊姓志願役士兵遭陸配母親逕自取得中國身分證，引起討論。國防部日前表示，已協助楊姓士兵向移民署提出保留國籍意願，並調整至不接觸機敏性的職務，未來將針對報考志願役考生增列「未具雙重國籍切結書」，以周延查核機制。

立法院外交及國防委員會今天審查攸關軍士官在現役或領終身俸期間，犯內亂外患罪或國安法等，經判處有期徒刑確定剝奪終身俸的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案，邀國防部長顧立雄列席備詢。

對於有立委關心目前國防部清查國軍領有中國證件的情況，顧立雄表示，至3月20日，共清查到有62名官兵領有中國居住證，沒有查出領有中國護照、身分證、定居證等狀況，其中只有2名為志願役。

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顧立雄指出，對於領有中國居住證的官兵，服役期間原則上不能分發情報蒐集、資訊通信、航空飛行、艦艇、研發類等單位，也不可以擔任新式武器操作手，以及主官隨員、戰情中心、參謀業務等機敏工作相關職務。

對於軍中共諜案件頻傳，有立委關切軍方保防人力和業務資源是否充足，顧立雄強調，他在今年元旦已經核定增加保防人力54人，會陸續招募相關保防幹部及所需人力，應該可以逐步達標。（編輯：林克倫、張若瑤）1140416