加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華航董事長高星潢真除 陳漢銘擔任總經理
首頁 / 政治

防現役軍人向敵方表效忠 國防部提修法最重判7年

2025/3/10 16:05（3/10 16:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北10日電）國防部今天表示，為強化反制中共滲透活動，擬具「陸海空軍刑法第24條」修正草案，現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法等方式對敵人表效忠，將判處1年以上、7年以下有期徒刑。

國防部下午發布新聞稿指出，為強化反制中共對國軍的滲透破壞活動，國防部擬具「陸海空軍刑法第24條」修正草案，凡現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法等方式，對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，將判處1年以上7年以下有期徒刑。

google news透過 Google News追蹤中央社

國防部說明，近年國軍協同國安單位，共同偵破多起敵諜案件，凸顯中共情報刺探及間諜活動日益猖獗，其主要運用金錢、投資、賭博等方式，利誘吸收現役軍人，以簽署書面、拍攝影片等手法，對敵人宣誓效忠，已嚴重損害國家安全，因此特別研擬修正「陸海空軍刑法第24條」，將於完成預告及法制程序後，陳報行政院審查。

國防部強調，現役軍人依憲法及相關法令，應效忠國家、愛護人民，克盡職責確保國家安全。少數官兵叛國不法，除受唾棄，也難逃恢恢法網。（編輯：謝佳珍）1140310

延伸閱讀
簽效忠自願書收賄洩密中國 2軍人判刑定讞宮廟女主委涉共諜誘軍人拍投降影片 判刑6年8月預謀駕軍機叛逃、拍心戰投降影片 8現退役軍人判13年至1年半定讞國防部：現退役人員涉共諜案件 官兵檢舉占87%調查局分析8類中共滲透樣態 湄洲媽祖廟成手段之一中國勢力滲透台灣網紅圈邀免費旅遊拍片 媒合平台封鎖政治內容
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：