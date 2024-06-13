中國勢力滲透台灣網紅圈邀免費旅遊拍片 媒合平台封鎖政治內容

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（中央社記者廖文綺台北13日電）中國勢力滲透進入台灣網紅圈，除邀請網紅免費到中國旅遊拍片之外，廣告業主與網紅的媒合平台也具中資背景，談論政治的「反共網紅頻道」在該平台不予顯示，未來在該平台進一步壯大後，恐將導致台灣創作者自我審查、不願表態挺台。

YouTuber波特王昨日在Threads上發文指出，海峽兩岸青年協會近日以「兩岸青年文化月」的名義，以招待機加酒的互惠模式邀請台灣網紅到中國旅遊拍片，內容完全不用談論政治，因此可能也看不出是海青會邀約，預計7月下旬會有10組人參加。波特王直指這是中國國務院撥預算對台灣進行文化統戰。

中國滲入台灣網紅圈，除了以合作手段之外，YouTube頻道「小鄭在日本」還發現一個媒合廣告業主與網紅的平台「NoxInfluencer」，背後實際經營者為中資。該網站顯示公司「Nox (HongKong) Limited」總部在香港，進一步追查發現NOX實際上為一間於2015年成立的「北京多點在線科技有限公司」。

影片中指出，該平台在Google搜尋結果非常前面，並標榜「台灣首選YouTube網紅KOL行銷平台」。透過該平台搜尋一些談論政治的YouTube頻道，會顯示「根據相關法律法規，該網紅不予展示」。除了「小鄭在日本」之外，談論中國政治時事的「攝徒日記」、百萬網紅「錫蘭」、中國媒體人「王志安」、台灣名嘴劉寶傑主持的「關鍵時刻」等頻道搜尋結果也都無法顯示。

「小鄭在日本」接受中央社訪問時表示，這類平台對創作者和廠商都是有用的行銷工具，對創作者而言，平台上的業配估價高於市場價，對廠商而言則比找廣告代理商更省錢省時。然而小鄭強調，當平台影響力夠大，卻可以透過人工干預決定顯示結果，將導致創作者為迎合平台喜好，不得不學習自我審查，就像職業YouTuber躲避黃標（YouTube的審查機制）那樣。

對於NoxInfluencer的現象，台灣網紅「志祺七七」對中央社表示，他聽說過這個平台，但YouTuber間比較少使用，可能是廣代商比較會看，「我們主要是做國內市場，因此影響有限，國內比較是口耳相傳，跟使用其他數據平台，國際上我就不確定了」。

「波特王」接受中央社訪問時也表示，「身邊認識的幾位行業內的朋友都沒有聽說他們有用。」不過他認為，若真的如「小鄭在日本」影片所說，「中共透過這種方式來讓挺台反共的網紅無法被廠商看見，並找其他親中網紅的話，那敢表態挺台的網紅只會越來越少而已」。

目前「志祺七七」和「波特王好帥」等頻道在NoxInfluencer上都可以正常顯示。波特王推測可能是他以前拍娛樂影片居多，轉型後還沒被歸類成「反共網紅頻道」。（編輯：張淑伶）1130613