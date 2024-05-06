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陸委會研判中共將加大促統力道 試圖掌握兩岸關係主導權

2024/5/6 19:13（5/6 19:35 更新）
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陸委會發布「中國大陸情勢報告」參考資料。報告內容提到，中共對台工作強調掌握「戰略主動」，研判未來將加大「反獨促統」力道。（中央社）
陸委會發布「中國大陸情勢報告」參考資料。報告內容提到，中共對台工作強調掌握「戰略主動」，研判未來將加大「反獨促統」力道。（中央社）
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（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會今天發布「中國大陸情勢報告」參考資料。報告內容提到，中共對台工作強調掌握「戰略主動」，研判未來將加大「反獨促統」力道，試圖抓住兩岸關係主導權。

大陸委員會（陸委會）今天發布今年第1季中國大陸情勢報告重點摘錄。

報告指出，中共於「兩會」期間重申對台立場，堅持「一中原則」、「九二共識」；反對「台獨」分裂和外來干涉等。今年「對台工作會議」強調，掌握實現統一的「戰略主動」，研判中共將加大「反獨促統」力道，試圖掌握兩岸關係主導權。

台灣總統大選結束後，中共持續對台施壓，透過擅改M503航路、啟用W122、W123銜接航路等方式，意圖改變台海現狀；另透過金廈海域常態化執法巡查，推進對台灰色地帶行動，試探台灣紅線，企圖建立行使管轄權事實。

前總統馬英九、中共總書記習近平在北京舉行「馬習二會」，習近平強調兩岸同屬一個國家、一個民族，對台「促融促統」，宣稱樂見大陸民眾來台灣觀光，企圖推動兩岸雙向交流。中共與在野黨人士互動宣傳，對台灣操作統戰分化。

報告提到，在中共軍事動態及區域安全部分，航空母艦福建艦於5月1日海試，美國印太司令部判斷，共軍飛彈比航母更具威脅性，2027年共軍做好侵台準備，封鎖或隔離將是中共對台軍事施壓最可能途徑。

在港澳情勢方面，香港立法會通過基本法第23條後，人民各項自由持續受到侵蝕，外界認為國安收緊將削弱外資信心。澳門去年修改「行政長官選舉法」，今年1月起生效，將進一步落實「愛澳者治澳」。（編輯：唐佩君）1130506

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