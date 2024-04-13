習近平馬習會談話 中國官媒稱為兩岸關係指明方向

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（中央社台北13日電）馬習二會剛落幕，中國官媒人民日報今天在頭版發布評論，引述中共總書記習近平當天的談話，稱「為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南」，並重申反獨、反外部干涉。

人民日報今天以「把握兩岸關係大局，續寫中華民族歷史新輝煌」為題在頭版發布評論，文中以「4月10日，習近平總書記發表重要講話」，稱呼「馬習二會」當天習近平的談話內容。

評論提到，習近平強調「要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局」，明確提出「堅定守護中華民族共同家園」、「堅定共創中華民族綿長福祉」、「堅定鑄牢中華民族共同體意識」、「堅定實現中華民族偉大復興」，為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。

文中並稱，這是習近平在中共20大之後，「首次會見台灣同胞並發表重要講話」，揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反獨促統的意志決心，展現了增進兩岸同胞利益福祉的真情實意，強調了鑄牢中華民族共同體意識的重要意義，發出了攜手同心實現民族復興的偉大號召，表達了對兩岸青年的關心關愛和殷切期許，「為當前兩岸關係注入穩定性和正能量，對兩岸關係發展具有重大意義和深遠影響」。

這篇評論再次重申，「實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向」。台灣是中國的一部分，台灣歷史是中國歷史、中華民族發展史的一部分。國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷是中華民族的共同信念。

文末則再次引述習近平的談話，稱「在實現中華民族偉大復興的歷史進程中，兩岸青年必將大有可為，也必定大有作為」。

雖然這篇文章評論了「馬習二會」當天習近平的談話，然而文中並未提及任何與「馬習二會」相關的字眼。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130413