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花蓮地震 上海台商踴躍捐款近1500萬元

2024/4/12 18:00
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（中央社記者張淑伶上海12日電）上海市台協會長張簡珍今天表示，這次花蓮地震後，上海台商踴躍捐款已近新台幣1500萬元，將會專款專用。

花蓮外海3日發生芮氏規模7.2地震，台商組織上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）當天傍晚即宣布，將捐贈人民幣200萬元用於花蓮受災民眾救助和災後重建工作。

張簡珍今天出席海峽兩岸國際標準舞聯誼賽說明會，會後接受媒體採訪時表示，「台商們都太愛故鄉了」，相關捐款持續增加至約人民幣340萬元（約新台幣1500萬元）。這些捐款將會透過大陸紅十字會給台灣的紅十字會，指定作為花蓮地震賑災用途。

另外，中共總書記習近平10日與前總統馬英九會面時提到「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去『祖國寶島』看一看」，對此，張簡珍表示對兩岸重啟觀光非常樂觀。

她說，若陸客能到台灣，對台灣的經濟會有幫助，特別是餐飲、旅遊、文創領域是台灣的靈魂，這些都需要有遊客。她認為兩岸本來就需要交流，民間交流也包括觀光。（編輯：唐佩君）1130412

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