衛福部專戶賑災募款逾7.2億元 台灣高鐵捐千萬

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（中央社記者賴于榛台北11日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會公布最新募款金額，截至今天下午4時許，共募得逾新台幣7.2億元；其中台灣高鐵公司捐贈1000萬元，UNIQLO TAIWAN與GU TAIWAN合計捐款700萬元。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LinePay以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿表示，截至下午4時許，共募得逾7.2億元，總捐贈筆數為逾13萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶5.7億元、挖貝集資平台專案4663萬餘元、LINE Pay愛心捐款1億餘元。

賑災基金會說，台灣高鐵公司捐贈1000萬元，高鐵指出，高鐵秉持人道關懷精神及「深耕在地、永續關懷」的企業策略主軸，決定捐款協助，表達對災民的深切關懷與慰問，更期望發揮「高速傳愛」精神，以最有效率且務實的方式協助災區重建，共創社會相互扶持的善念及正向力量。

另外，UNIQLO TAIWAN與GU TAIWAN合計捐款700萬元，並表示希望能以溫暖而堅定的正向力量，協助民眾重建家園並儘速恢復正常生活。

賑災基金會說，將協助內政部針對花蓮提出的災後重建措施，包含價購房地以及協助參與重建。價購房地部分，賑災基金會表示，未來將先委請各縣市政府與受災住戶整合協商，透過適當估價，由賑災基金會價購災損房地，災民取得價金後，得以另尋合適地點，儘快重拾日常。

另外，賑災基金會也將透過適當估價，發給賑助金使災民能參與政府的重建方案，並提供至少半年租屋補貼，待重建完成後讓災民分回房地。

賑災基金會表示，上述兩類賑助皆屬復原重建，符合勸募專案核定用途的規範，而為使善款發揮最大效益，惠及最多災民，賑災基金會將建議價金與賑助金的估算，宜視房屋受損程度分級。（編輯：蘇志宗）1130411