花蓮強震衛福部募款逾11.2億 擬加發遺屬慰助金

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（中央社記者賴于榛台北19日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會今天表示，最新募款金額超過新台幣11.2億元，未來除死亡賑助、失蹤賑助等，也擬依個案研議加發遺屬生活慰助金，確保罹難者家屬不會因意外導致生活陷入困境。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINE Pay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿表示，截至下午4時，共募得逾11.2億元，總捐贈筆數約16.5萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶約9.3億元、挖貝集資平台專案5479萬餘元、LINE Pay愛心捐款約1.1億元，4大超商2146萬餘元，其中廣達電腦日前宣布捐款3000萬元，已於今天入帳。

賑災基金會說，根據會內「重大天然災害災民賑助核給要點」，目前法定賑助項目包含死亡賑助、失蹤賑助、重傷賑助、安遷賑助、租屋賑助等，其中死亡、失蹤賑助慰助金額度為40萬元，此次花蓮地震，將專案提高為60萬元。

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此次地震中有10餘人罹難，賑災基金會也說，因罹難者來自不同縣市，將由罹難者戶籍所在縣市政府的花蓮縣、台北市、新北市及台中市等社政機關，協助申請賑助。

賑災基金會說，目前也致電地震中罹難者所在戶籍縣市的社政機關，委請機關協助訪視罹難者與重傷者家庭，如傷亡者為家裡重要經濟收入來源，因震災而產生經濟困難，賑災基金會將以各社政機關評估結果作為參考，依個案研擬加發遺屬生活慰助金，確保罹難者家屬不會因意外陷入困境，短期間不用擔心生活。（編輯：林克倫）1130419