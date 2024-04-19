陳建仁：行政院盤點震災復原經費需200億元

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（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）國民黨立院黨團提403震災重建草案編列特別預算150億元，對此行政院長陳建仁今天表示，已組成專案小組盤整重建所需經費，金額會逾200億元，不需等待特別條例通過已在救災。

陳建仁下午到雲林縣麥寮鄉視察濁水溪揚塵改善成果，媒體提問對國民黨立院黨團提403震災重建草案的看法；陳建仁接受聯訪表示，地震發生後中央積極協助地方政府進行搶救、復原工作。

陳建仁說，震後由行政院政務委員吳澤成組成專案小組，副院長鄭文燦召開2次會議，盤整災後復建所需經費，包括公共建設、民宅重建以及學校復原等，所需經費相當龐大將超過新台幣200億元。

陳建仁表示，災民擔心紅單、黃單建築如何拆除或補強，這部分中央有一個前進的單位，來協助地方政府；政府會協助災民，讓損失降到最少。中央各部會已結合地方進行復原工作，讓災區居民早日恢復正常生活，不需等待特別條例通過。

至於今天台股崩跌，媒體提問國安基金會是否進場，陳建仁說，會密切注意股市變動情形，如果有必要會採取應變措施。

陳建仁強調，台灣經濟基本面相當健全，經濟成長有目共睹，舉例來說，去年台灣稅入、稅出的盈餘就有2700億元，扣除舉債要償還的部分，還剩下1500億元，這是連續7年來稅入稅出都正成長。

台灣今年3月貿易出口部分達到400多億元，年增加19%，連續3個月出口都正成長；此外，2023年IMD世界競爭力台灣排名晉升至全球第6名，在人口超過2000萬人的經濟體中，排名世界第1。

媒體再提問，中國今天啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，國台辦稱有利兩岸往來。對此陳建仁說，中國片面改變503航線，不僅破壞2015年以來達成的航線共識，也造成區域不穩定，予以嚴重的譴責。

陳建仁希望中國收回這樣的做法，遵守區域合作應該扮演的角色，也請交通部民航局就可能造成的影響，以及未來應變的措施審慎盤點。（編輯：郭諭儒）1130419