花蓮地震 政院估投入逾200億重建紓困振興

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）花蓮震後重建，行政院副院長鄭文燦今天主持會議，確認整體重建、紓困及振興經費，將投入逾新台幣200億元。政院官員說，除中央提出振興方案，花蓮縣府也盼能有針對花蓮縣的類似農遊券及文化幣方案，部會正討論研議。

為協助花蓮重建，行政院公共工程委員會主委吳澤成昨天親赴花蓮，舉行0403地震專案小組第2次會議，蒐集花蓮縣府對重建、紓困、振興等意見，並邀請花蓮縣政府派代表，列席今天由鄭文燦主持的跨部會會議，討論後續重建事宜。

行政院會後透過新聞稿表示，鄭文燦在會中聽取工程會報告「中央、地方公共設施復原重建、民房受損、產業振興（含觀光）等經費需求、執行進度與待解決事項」，並經與會單位確認，災區重建復原及紓困振興總經費預計投入超過200億元。

鄭文燦指示，請工程會統籌加速審查中央、地方各項公共設施復原重建工程，以及協助受災民眾、企業等重要復原重建中長程計畫，並請財主機關充分支持經費需求，若非屬公務預算項目可以支應者，則洽請賑災基金會以勸募善款協助。

受災戶安置部分，內政部國土署及交通部觀光署透過提供「花蓮縣受災戶短期安置措施」，邀請當地旅宿業者提供月租房源，讓受災戶得以月租方式短期入住合作旅宿，有意願配合的旅宿業者已達125家。

鄭文燦說，政府除提供災民租金補貼，也會提供協助安置的旅宿業者獎勵金，增加誘因，同時達成安置災民及紓困業者兩項目標。

至於須重建的建物，鄭文燦要求，內政部國土署與花蓮縣政府積極盤點災民住宅重建需求，研擬適當補助方案。

此次地震受災戶租金補貼，將以戶籍或實際居住人口計算，3口以內每月8000元，最多8口每月1.8萬元，由賑災基金會支應經費；而重建、重購住宅貸款利息補貼為每戶350萬元，修繕住宅貸款利息補貼每戶150萬元，皆由中央住宅基金支應。

減稅部分，財政部將針對受災損建築物及車輛等，予以減免相關稅賦，鄭文燦指示，財政部需減緩受災戶因災害損失所致經濟壓力。

政院官員說，建物遭貼紅單者，免予房屋稅，而相關受影響業者營業稅、營所稅部分，國稅局已主動調減查定銷售額及營業稅額。

而為協助業者，花東基金也將提撥20億元，提供中小企用信用保證基金承做200億元擔保企業融資保證。

此外，鄭文燦指示，請賑災基金會將地震死亡及失蹤賑助金從80萬元提高至100萬元，並研議強化遺族生活照顧措施，協助遇難者家屬度過難關。

至於相關振興方案，鄭文燦表示，請交通部、經濟部、文化部、農業部及勞動部等部研議振興方案，並持續與花蓮縣政府溝通，協助花蓮縣觀光產業、農業及中小企業能夠早日復原。

官員說，花蓮縣府也提出相關振興產業方案，並盼中央挹注資源，像是能否推出針對花蓮縣的類似農遊券及文化幣方案等等，藉以刺激旅遊消費，這部分正由農業部及文化部持續與花蓮縣政府討論研議中。（編輯：林克倫）1130418