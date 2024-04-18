內政部擬補助花蓮地震重建費用 減輕受災戶負擔

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（中央社記者陳俊華台北18日電）行政院副院長鄭文燦今天召開0403花蓮震災後重建跨部會議，內政部長林右昌說，後續將與賑災基金會研議補助住戶重建費用，將以建物重建價格為基準，並訂定上限為原則，減輕重建戶負擔。

內政部透過新聞稿表示，為使0403花蓮地震的受災民眾能夠早日回歸正常生活，下午由行政院副院長鄭文燦跨部會召開「113年0403花蓮地震災後復原重建工作確認總經費需求」會議，會中討論有關「災區受災民眾租屋協助方案及耐震弱層補強補助措施、中長期重建協助措施等」重建計畫說明。

鄭文燦在會中指示內政部加速辦理各項中長期重建協助措施。目前花蓮縣災後逕予強制拆除的建築物計有9棟，亟待重建。國土管理署已補助花蓮縣政府成立危老重建輔導團，將在下週展開協調輔導住戶辦理危老重建事宜。

林右昌說，後續內政部將與賑災基金會研議補助住戶重建費用，原則將以建物重建價格為基準，並訂定上限為原則，以減輕重建戶負擔。

林右昌表示，有關耐震弱層補強、都更危老重建等工作的推動，已函請花蓮縣政府就耐震評估、擬具重建計畫及輔導團等費用，得向內政部申請增加補助。同時請縣政府要求危老重建團隊先行進入震損社區，優先協助整合重建，目前初步協調賑災基金會，針對應逕予強制拆除及已拆除的建築物，優先適用。

林右昌指出，目前「0403震後受災戶住宅補貼方案」已整合租金補貼、重建（購）住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼，總需經費約新台幣17億元，將會從住宅基金、財團法人賑災基金會及民間善款來支應，政府會全力給予支持，請受災民眾放心。

林右昌表示，有關居住安置部分，無論受災民眾是要自行租屋、包租代管業者媒合，政府都會給予租金補助，同時也協調旅館、民宿業者透過月租等方式，提供租屋協助。要先處理受災民眾的居住需求，才能往中長程重建邁進，後續也會透過公私協力合作，協助受災民眾早日完成家園重建工作。（編輯：蘇龍麒）1130418