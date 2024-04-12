更多編輯台推薦新聞：
寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
首頁 / 政治
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震2/300
首頁 / 政治

鄭文燦：補貼旅宿業安置受災戶 結合募款助重建

2024/4/12 20:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北12日電）花蓮強震，行政院副院長鄭文燦今天表示，為增加受災戶安置量能，可媒合並補貼旅宿業者安置受災戶，方便受災戶修繕房屋或另尋租屋；另外，鄭文燦也指示盡速調查整合受災戶重建意願，結合賑災基金會專案募款協助重建。

行政院今天透過新聞稿指出，鄭文燦邀集相關部會召開「113年0403花蓮地震災後復原重建所需經費來源」研商會議。

鄭文燦會中指示，為增加受災戶安置量能，可透過媒合並補貼旅宿業協助受災戶安置，尋找有意願參與的旅宿業協商，朝向每次簽訂1個月為原則，再視需求延長。鄭文燦說明，這能讓受災戶藉由旅宿安置期間，方便進行房屋修繕或尋找房屋租賃，但安置於旅宿期間就不另外給予租金補貼，另受災戶也可在外一般租屋，再領取租屋補貼協助。

鄭文燦也提到，花蓮強震造成嚴重建物受損，通報各縣市危險建築物總計1247件，張貼危險標誌紅單44件、黃單73件，受影響戶數超過2000戶，其中花蓮地區戶數達1636戶，內政部應盡速整合各縣市受災住戶權屬資訊、調查整合重建意願，並結合財團法人賑災基金會協助加入重建程序，公私協力，讓民眾愛心善款發揮最大效益。

鄭文燦透露，花蓮此次受創嚴重，未來將定期赴花蓮召開專案會議，行政院公共工程委員會主委吳澤成17日就將率相關部會前往花蓮辦理0403地震專案小組第二次會議，另其他縣市專案小組會議則在台北召開。

鄭文燦強調，災後復原重建所需經費財源之籌應必須一次到位，後續各項重建措施和方案才能加強落實執行，早日讓受災民眾重建家園並盡速恢復正常生活，充分展現政府大規模災害復原重建之韌性和全力照顧受災民眾的行動力。

政院官員表示，目前相關災後經費金額都還在評估當中，預計透過公務預算、二備金、災損金，以及賑災基金會專案募款支應，而吳澤成17日花蓮會議後，相信會有更多在地需求陸續盤整出來，屆時整體重建經費會較為明朗。（編輯：張若瑤）1130412

403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
泰國捐100萬助花蓮震災 外交部盼良善力量續擴散
172.30.142.12