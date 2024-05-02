立委盼助新北環狀線修復 工程會7日邀專家到場了解

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（中央社記者王揚宇台北2日電）國民黨新北市立委張智倫今天質詢時，關心受強震影響，新北捷運環狀線修復約需1年等議題，希望行政院公共工程委員會協助。工程會主委吳澤成說，準備在7日請工程會副主委顏久榮邀專家學者到場了解。

花蓮外海4月3日強震，造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間連接梁柱的盤式支承損壞，進而導致11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形。目前中和站與板橋站間仍停駛，改以接駁公車疏導人流。新北市長侯友宜則指出，受到強震影響的新北捷運環狀線預估最少要1年以上才能修復。

立法院交通委員會今天邀請行政院公共工程委員會、勞動部就「公共工程職業安全衛生改善暨降低職業災害辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

張智倫質詢時提到，針對403地震後捷運環狀線受損，維修需要1年時間，工程會有無掌握相關情形。

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吳澤成說，他會請顏久榮邀專家學者7日到現場了解狀況，至於為何會發生這種狀況，有2個可能因素，雖然都是地震造成，但是否已達到設計規模以上而損壞，還是在設計施工中哪裡沒有注意到，未來的修復會因這2種情形而有不同做法。

張智倫表示，外界提到可用千斤頂復位。吳澤成說，要如何復原，要先看造成的原因為何，不是只有喬正就好，如果是因為原來的設計或施工有需要導正，要先解決，現在趁狀況發生，可以一併檢討。（編輯：黃國倫）1130502