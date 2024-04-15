盧縣一沒出席卻有投票紀錄 民進黨籲韓國瑜徹查道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）立法院會12日年改修法復議案表決時，國民黨立委盧縣一未出席院會卻有投票紀錄。民進黨今天呼籲立法院長韓國瑜徹查清楚，調出監視器馬上知道；韓國瑜、國民黨立法院總召傅崐萁、和國民黨主席朱立倫也應出面道歉。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷、戴瑋姍今天召開記者會批評國民黨、民眾黨。

吳崢表示，張智倫等國民黨3位新科立委使用罕見的議事手段「復議」，阻擋行政部門預算解凍案送進委員會討論。其中，張智倫一口氣阻擋國土管理署數筆預算解凍案，連審查機會都不給，要掌握預算生殺大權，強力施壓國土署。

吳崢表示，根據今年最新的「灰磘地區專案通盤檢討」說明，國土署建議該區高速公路以北先行開發，以南部分因屬封閉型區域，現有聯通道路較窄、出入動線不佳，更有防災動線不足問題，因此以南部分的變更，待相關問題改進後再議。

吳崢說，張智倫家族的17筆、超過1700坪土地，集中在南側，國土署先開發北側的建議，擋到張智倫財路，張智倫才動用復議案強力施壓要求開發自家土地。

戴瑋姍指出，立法院院會處理國民黨停止年金改革的提案修法的復議案，民眾黨全體立委全程在場、卻未參與投票，根本就是暗助、支持國民黨反年改法案重行審查，上演「藍白聯手反年改、剝奪年輕世代」戲碼；對照過去黃國昌高喊「全力支持年金改革」，讓人質疑2024年的黃國昌打臉過去的黃國昌。

卓冠廷表示，年改復議案表決攻防，盧縣一明明人在中國，卻在立法院議場內隔空投票；國民黨甩鍋議事人員分不清國民黨立委丁學忠跟盧縣一，但盧縣一作票案，有2個關鍵，1、議事人員給了未簽到的委員投票卡，2、有委員或是能在議場內的某人負責投票，沒簽到沒出席的委員連投票都算數，影響投票結果，這兩個環節的出錯，都具有惡意。

卓冠廷說，當天門口議事人員投票卡，簽到時發給誰，以及誰幫盧縣一投票，調出監視器馬上知道，呼籲韓國瑜徹查清楚。

卓冠廷強調，盧縣一被投票，造成第1案表決平手，讓後來立法院副院長江啟臣打破「正副議長中立化」加入投票，甚至在第2案及第3案盧縣一不再投票，江啟臣直接加入投票，韓國瑜更投下關鍵一票，讓國民黨黨意凌駕民意。國民黨開啟國會作票先例，傅崐萁、韓國瑜、朱立倫是否該出面道歉。（編輯：郭無患）1130415