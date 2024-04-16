立院盧縣一投票爭議 韓國瑜：議事人員誤認立委將懲處

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨立委盧縣一未出席12日立法院會表決卻有投票紀錄，引發爭議。立法院長韓國瑜今天表示，經查明是因會場幹事誤認立委，造成誤插盧縣一的表決卡，將予以行政懲處。而12日當天的第1案表決結果與事實不符，將另訂期處理。



國民黨立委盧縣一未出席12日立法院會表決卻有投票紀錄，引發爭議。民進黨團總召柯建銘表示，這是重大議事瑕疵，甚至涉及法律問題，黨團將行文給立法院長韓國瑜希望徹查，並進行補救與懲議。



韓國瑜今天主持立法院會，在處理討論事項前，韓國瑜針對日前表決爭議進行說明，他表示，12日院會處理討論事項第1案表決結果，經查明是因會場幹事誤認立委，造成誤插盧縣一的表決卡，由於表決結果與事實不符，第1案將另訂期處理。至於誤插表決卡的部分，將予以行政懲處。



韓國瑜指出，有關表決卡的發放方式，是由會場幹事幫立委將表決卡插入表決槽，並非由立委領取表決卡，因此，不存在立委代領或冒領表決卡的問題，而是工作人員誤插表決卡所致。



韓國瑜表示，有關誤按或代按部分，他將與各黨團總召協商後處理。



韓國瑜指出，有鑒於這次因會場幹事誤插表決卡所引發的紛亂，以後有關表決卡的發放原則，必須是立委先完成簽到後並在會場者，會場幹事才會予以發放。換言之，以後有任何立委沒有簽到，將無法領取表決卡。

立法院會12日進行年改修法復議案表決，第1案為民進黨團針對立法院會對國民黨立委賴士葆所提公務人員退休資遣撫卹法修正草案、公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案，及國民黨立委張智倫所提公務人員退休資遣撫卹法修正草案等案所作的決定提出復議。（編輯：謝佳珍）1130416