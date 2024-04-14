更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院盧縣一投票爭議 藍委：議事人員可能誤認立委

2024/4/14 16:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北14日電）國民黨立委盧縣一未出席立法院會表決卻有投票紀錄，民進黨團指重大議事瑕疵，要求立法院徹查。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，表決卡由議事人員協助放入表決器，絕對不存在冒領、冒用的事情，可能是議事人員誤認。

盧縣一未出席12日立法院會表決，卻有投票紀錄，引發爭議。民進黨團總召柯建銘今天表示，這是重大議事瑕疵，甚至涉及法律問題，黨團明天將行文給立法院長韓國瑜，希望徹查並進行補救與懲議。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，12日的表決狀況，經過黨團的了解，盧縣一確實不在現場，但按照流程，現場的議事人員在看到立委進入議場後，才會協助把表決卡放入到表決器中，所以絕對不存在有任何人冒用、冒領的事情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於為何會發生立委不在現場，表決卡卻被放入表決器一事，洪孟楷指出，他是黨團幹部，當時人在前方，未看到事發狀況；但國民黨立委徐巧芯曾還原現場認為，有可能是議事人員把其他立委誤認為盧縣一，尤其是現在仍有立委會戴口罩。

洪孟楷表示，這過程可能存有瑕疵，但不影響當天的表決結果，而民進黨遲遲不願意翻頁，故意把小事放大，民進黨在過去8年一黨獨大，現在一有不如意就大吵大鬧，這會讓外界覺得民進黨就是輸不起。（編輯：楊凱翔）1130414

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22