國會外交 立委組馬紹爾群島暨貝里斯國會議員聯誼會

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（中央社記者范正祥台北15日電）立委積極推動國會外交，「中華民國與馬紹爾群島暨貝里斯國會議員友好聯誼會」今天在立法院舉行成立大會，聯誼會會長、國民黨立委盧縣一表示，盼深化交流，增進友好與了解，更加堅固邦誼。

今天的成立大會上，推舉盧縣一為會長，目前參與聯誼會的立委累計近30位，盧縣一致詞時指出，馬紹爾、貝里斯是邦交國，期盼雙方持續保持良好互動，並藉由每年的參訪或學術等交流，深化雙邊關係。

馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）今天也到場觀禮，她致詞時關心花蓮震災，並表達馬紹爾群島共和國會在此時與台灣人民同在。

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立法院副秘書長張裕榮致詞提到，他代表立法院長韓國瑜參加友好聯誼會成立大會，表達祝賀之意，今年是馬紹爾群島與中華民國建交第26年，兩國在農業、醫療衛生、潔淨能源、教育、氣候變遷及資通訊等各領域的合作卓然有成，使雙邊關係持續鞏固深化。

中華民國與馬紹爾群島暨貝里斯國會議員友好聯誼會，宗旨為促進中華民國與馬紹爾群島暨貝里斯國會議員、各級政府單位間彼此的聯繫交誼，藉以增進雙方的友好與了解，並加強國會外交的功能，進而提升雙邊關係。（編輯：張若瑤）1130415