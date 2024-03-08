立委成立台灣與土耳其國會友好協會 盼促進雙方合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北8日電）民進黨立委賴惠員發起「台灣與土耳其國會友好協會」，她表示，台灣與土耳其雖然相隔數千里，但人民都熱愛和平、珍視民主自由，盼透過國會外交力量，促進雙方在外交、經貿、文教及僑務等各方面領域的合作。

為增進台灣與土耳其關係與友誼，賴惠員發起「台灣與土耳其國會友好協會」，今天上午在立法院舉行成立大會，並通過組織章程、推舉賴惠員為會長，除了多位朝野立委到場祝賀，包含立法院副秘書長張裕榮、土耳其貿易辦事處處長貝定可（Muhammed Berdibek）、外交部政務次長謝武樵等人也都與會出席。

賴惠員表示，台灣與土耳其雖然相隔數千里，一個在歐亞交界、一個在東亞邊緣，但是人民都熱愛和平、珍視民主自由、追求進步，使得彼此不僅是當然夥伴，更是國際舞台上相互支持的堅定朋友，近年來雙邊陸續簽訂農業、投資、中小企業合作備忘錄，雙邊經貿交流更為頻繁與緊密。

賴惠員表示，令人記憶猶新的是，1999年台灣921大地震，土耳其搜救隊於翌日即飛抵台灣協助救難工作，是最早抵達台灣的國際救難隊；去年土耳其南部震災，台灣捐贈超過16萬筆至少新台幣9億元，同時也出動百餘名救援人員與5隻搜救犬協助救災，這一切都彰顯雙方在人道救援上的默契，基於普世價值，不吝向對方伸出援手。

賴惠員指出，透過建立台灣與土耳其國會友好協會，從促進兩國國會議員、各級政府單位之間的聯繫和交流，到增進彼此了解與友好開始，進一步鞏固這份珍貴的友誼。

賴惠員指出，透過國會外交的力量，能夠更有效地反映民意，敦促政府制定務實政策，以促進台灣與土耳其雙方在外交、經貿、文教及僑務等各方面領域的合作。（編輯：蘇龍麒）1130308