立院表決沒出席卻有投票紀錄 盧縣一：不知情、未授權代投

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（中央社記者范正祥台北15日電）國民黨立委盧縣一12日未出席立法院會表決卻有投票紀錄，引發爭議。盧縣一今天表示，國民黨團發出甲級動員時，他在對岸參加海峽兩岸少數民族交流，趕不回來，對於整件事情他不知道，也沒有授權他人。

立法院會12日年改修法復議案表決時，盧縣一未出席院會卻有投票紀錄，民進黨團指重大議事瑕疵，要求立法院徹查。

國民黨團13日透過聲明回應，經查盧縣一12日確實未到院會，將依黨團章程甲動未到場處分，但為何出現盧縣一投票結果，需由議事處說明，後續就依照立法院議事規則處理；唯第1案與第2、3案最終結果顯示，盧縣一不在場也不影響最終投票通過結果。

民進黨團總召柯建銘14日表示，這是重大議事瑕疵，黨團將行文給立法院長韓國瑜，希望徹查並進行補救與懲議；國民黨團書記長洪孟楷指出，表決卡由議事人員協助放入表決器，絕對不存在冒領、冒用，可能是議事人員誤認。

盧縣一今天在立法院舉辦「中華民國與馬紹爾群島暨貝里斯國會議員友好聯誼會」成立大會，會前接受媒體聯訪時表示，他9日出國、12日晚間返台，所以對於整件事情不知道。

盧縣一說，國民黨團發出甲級動員時，他在對岸參加海峽兩岸少數民族交流，也趕不回來，所以不可能有授權這件事情。

被問到是否可能因為議事人員當天認錯人，盧縣一表示，也有可能，可能因為議事人員對新進立委認識還不深。

盧縣一說，這次到對岸參加海峽兩岸少數民族交流，與當地壯族交流，過去幾年都有舉辦此活動，今年是第8屆，是早就決定的行程，他首次參加，事先有向黨團請假。不過，甲動缺席可能還是會有處分，但是沒有關係。（編輯：謝佳珍）1130415