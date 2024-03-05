4/1新藥價上路 國民黨：應有緩衝期

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）衛福部健保署日前公布4月起調整健保藥價，國民黨今天表示，新藥價上路，應該要有緩衝期，不應馬上調降；並呼籲新政府不要忽視缺藥與健保藥價制度的問題，應增加醫療投資，讓藥價回到正常的醫療經濟學，讓民眾可以用到高品質的藥物。

健保署日前公布4月起調整健保藥價，其中調降4551項，1年可節省新台幣55.3億元，這次調整藥價品項雖然再度創史上最少，金額卻並非歷年最低。減少的藥價支出未來將挹注於新藥。

國民黨今天上午召開記者會，組發會社會部主任水雲翔表示，很多民眾擔心半年之後就會發生嚴重的缺藥潮，且根據統計，4551項藥品降價，其中9成是老藥，對慢性病用藥造成嚴重影響，尤其是三高患者。呼籲一定要保障民眾用藥權益，以長輩為主，非都會區的大型醫院與藥局不多，若當地沒有藥品，必須到都會區才拿得到藥，等同否定醫療分級制度。

國民黨立委盧縣一說，新藥價上路，影響比較大的是年紀較長病患，尤其台灣步入老年化國家，長輩所需要的藥品也比較貴，且診所或私立醫院因為成本關係，可能停止舊藥，引進新藥，但這會讓醫師對新藥品質上有擔憂，也必須疲於奔命對病患解釋新藥品的效能，恐對醫病關係造成緊張。

盧縣一強調，希望4月1日新藥價上路，應該要有檢討的緩衝期，不應該馬上調降，讓醫院無法負擔成本；同時要求藥價不要太頻繁變動，造成醫院傾向找廉價的藥品，影響患者的權利。

中華民國基層藥師協會發起人沈采穎呼籲，總統當選人、副總統賴清德，以及520之後的行政院長，不要忽視缺藥與健保藥價制度的問題。

醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉認為，健保應該擴大投資，讓藥價回到正常的醫療經濟學狀態，讓民眾可以用到高品質的藥物，不要讓健保品質以及民眾健康受到影響。（編輯：蘇龍麒、郭無患）1130305