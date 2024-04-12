6藍委甲動缺席 洪孟楷：依照黨團規定處分

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（中央社記者范正祥台北12日電）立法院會今天處理討論事項，主席、立法院長韓國瑜首度動用主席裁決權投下反對票，擋下民進黨團的復議案，雖然國民黨發出甲級動員，仍有6名國民黨立委缺席，會後國民黨團書記長洪孟楷受訪表示，甲動缺席沒到，就是依照黨團規定做後續的處分。

據了解，國民黨團運作規則規定，如果發出甲動但立委缺席、未參與表決，每次表決開罰新台幣1萬元，一天上限為5萬元。

立法院朝野今天在院會再度過招，國民黨團提變更議程，否決民進黨團所提的復議案，過程中藍綠上演表決大戰，數度打成平手，最後韓國瑜加入挺藍，裁決民進黨團復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查。

對於民進黨團質疑韓國瑜議事不中立，洪孟楷今天下午在立法院中興大樓接受媒體聯訪時表示，平手時取決於主席，依法有據。

洪孟楷指出，立法院職權行使法第6條規定非常清楚，「立法院會議之決議，除法令另有規定外，以出席委員過半數之同意行之；可否同數時，取決於主席。」

他說，該條文寫得很清楚，如果是表決平手的情況下，就由主席裁決，主席就是院長。

洪孟楷並進一步指出，立法院過去也有表決平手情況下由院長裁示的慣例，包括民國91年第5屆第1會期時，表決平票時，院長投下贊成票。另外，第8屆第1會期第9次院會時，也有在重複表決平票的情況下，時任立法院長王金平投下贊成票。

另外，媒體關注國民黨團甲動，但缺席的立委包括林思銘、陳雪生、陳玉珍、陳菁徽、翁曉玲、盧縣一，事先有無向黨團請假，缺席者會不會被處分。對此，洪孟楷指出，今天民進黨團甲動，國民黨團也甲動，藍綠黨團出席的委員都高達9成。

不過，洪孟楷說，「沒有百分之百出席，我們的甲動就是失敗」，這點國民黨團自己也承認。

洪孟楷指出，國民黨團在本屆立法院，「甲動沒有任何理由請假」，所以也不存在所謂委員跟黨團請假；既然發起甲動，就不會允許任何委員請假。

洪孟楷說，個別委員沒到，就由個別委員負起沒到的責任，黨團有規定，甲動缺席沒到，就是依照黨團規定做後續的處分。（編輯：林興盟）1130412