綠批立院表決作票促韓國瑜徹查 藍指應由議事處說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北13日電）立法院會昨天年改修法復議案表決時，國民黨立委盧縣一未出席院會卻有投票紀錄，引發爭議。民進黨團今天批評表決作票，除要求國民黨團說明誰冒名代領、代按外，也將行文給立法院長韓國瑜要求徹查。

國民黨團透過聲明回應，經查盧縣一昨天確實未到院會，將依國民黨黨團章程甲動未到場處分，但為何出現盧縣一投票結果，需由議事處說明，後續就依照立院議事規則處理；唯第1案與第2、3案最終結果顯示，盧縣一不在場也不影響最終投票通過結果。

立法院人士表示，相關投票問題將請議事處調查處理。

立法院藍綠陣營昨天就年改修法復議案過招，國民黨團提變更議程，否決民進黨團所提的復議案，過程中藍綠上演表決大戰，數度打成平手，最後韓國瑜加入挺藍，裁決民進黨團復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查。

不過投票後，外界質疑盧縣一雖參與第1案表決，但第2、3案未投票，民進黨立委鍾佳濱接著爆料盧縣一人在中國，根本不能投票，引發代按表決器爭議。

民進黨團副幹事長林楚茵、洪申翰、立委沈伯洋今天舉行「絕不容許國民黨作票」記者會。

林楚茵表示，議事人員一般都會核對立委本人身分後，才會發放專屬該位立委的表決卡，立委要將表決卡插入表決器後才能投下贊成、反對或棄權票。

她批評，盧縣一人明明在中國、未在院會簽到，議事人員不應發表決卡給沒出席院會的立委，到底是誰代替盧縣一投票，「這不是作票，什麼才是作票？」

沈伯洋表示，這起投票事件冒名領卡、投票，觸犯刑法中偽造文書刑責，且若沒有盧縣一那一票，表決結果會是贊成47人、反對46人，影響表決結果。

沈伯洋質疑，是否有人指示議事人員發放盧縣一的表決卡，或是有立委假冒坐在盧縣一的位子才導致發卡並冒按表決器，立法院應徹查此事。

洪申翰表示，這次作票事件是立法院和國民黨團聯手搶奪盧縣一的表決權，但盧縣一發聲明要求民進黨道歉，真是令人滿臉問號，該跟盧縣一道歉的應是立法院和國民黨團。

洪申翰表示，國民黨團應向社會大眾交代，昨天院會是誰替盧縣一代領表決卡、代按表決器，民進黨團將行文韓國瑜要求徹查；另一方面，因為昨天表決瑕疵，下週院會恐無法確認議事錄，否則公務人員將觸犯登載不實刑責。（編輯：黃瑞弘）1130413