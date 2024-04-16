行人交通安全設施條例三讀 綠委：中央地方合作

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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院會今天三讀通過行人交通安全設施條例。民進黨團幹事長吳思瑤說，行人安全絕對是執政的重中之重，感謝朝野共同努力，保障行人安全，中央與地方攜手合作。

立法院今天上午舉行院會，三讀通過行人交通安全設施條例，這也是第11屆立法院首部三讀通過的法案。條文明定，為建設、改善、維護、管理及考核行人交通安全設施，建立以人為本、行人動線連續性及無障礙用路環境，特制定本條例。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會，對於立法院會今天三讀通過行人交通安全設施條例等議題作相關說明。

吳思瑤指出，行人安全絕對是執政的重中之重，要優化、改良現在所有的道路設施、設備軟硬體，當然更需要在工程、教育、監理、執法各階段，進行全方位結構性改良。

吳思瑤表示，行政院團隊從去年至今，在最上位以基本法的高度，制定通過道路交通安全基本法，彰顯政府對道路交通安全及行人安全的全方位作為，而第2層也就是今天三讀通過的條例，內政部要擴大和地方攜手合作，從改善道路的軟硬體設施開始，今天三讀通過此條例意義重大，因為下了車，每個人都是需被保障安全的行人。

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洪申翰表示，社會關注行人安全問題，從去年開始，行政部門全面檢討，提出相關改善綱領，包括編列4年新台幣400億元經費，更重要的是要面對制度的問題。

洪申翰提到，過去交通部或中央訂定相關法規，在設計上的落實往往到地方會出現落差，因此政府檢討，也認為要有更明確的法律條文規範，而三讀通過的條文有把專家團體參與機制納入，也希望接下來開啟新的行人安全時代，請大家拭目以待與共同監督。（編輯：林興盟）1130416