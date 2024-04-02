立委提案增「親職假」 盼可用天或小時申請更彈性

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（中央社記者陳俊華台北2日電）托盟今天說，應修法新增「親職假」，可與育嬰留職停薪合併計算，子女8歲前可共用6個月津貼。民進黨立委洪申翰指出，修法後能以「天」或「小時」申請更彈性，希望行政部門不要再逃避。

民進黨立委洪申翰、林淑芬、范雲上午與「托育及就業政策催生聯盟（托盟）」召集人劉毓秀等人舉行記者會。

劉毓秀指出，台灣生育率創新低，缺工浪潮只會越來越嚴重，但台灣女性勞動參與率卻只有51%。有大半女性未投入勞動市場，共計248萬名女性，主因是要料理家務，其中15到49歲的育齡階段女性就有53萬名。

托盟表示，2022年曾提出修法增設「親職假」，但因屆期不連續，這會期再度提出草案，並由洪申翰、林淑芬、范雲等人提案，再度送交立法院。

洪申翰說，單身女性的勞參率一直提升，甚至高於男性，但已婚的勞參率，女性很明顯低於男性一大截，其他國家女性就業率呈現雙峰，離開職場後能夠二度重返就業，但台灣的圖表呈現單峰，也就是台灣女性離開職場後，很難再回到職場。

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洪申翰指出，台灣給勞工的育嬰假制度非常不彈性，讓有照顧家庭需求的勞工被迫離開職場，也加劇產業缺工問題，他認為應讓「育嬰假」能以「天」或「小時」來申請，不要綁死以「月」為單位，也已經提案，立法院一定會全力推動修法，希望行政部門不要再逃避。

托盟版親職假修法有4大重點，包括第1，延長使用期間，親職假於子女0到8歲可使用；第2，縮小請假單位，親職假可以「小時」或「日」依需求使用；第3，給家長多一個請假的選擇，「親職假」與「育嬰留職停薪」給假合併計算，共用6個月津貼給付；第4，親職假需10天前預先排假，若有緊急照顧需求時，可在前一天提出。（編輯：林淑媛）1130402