綠委促提升能源效率 籲政院速提能管法修法版本

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（中央社記者王揚宇台北2日電）新電價4月1日起實施，民進黨立委洪申翰今天說，在此之際，提升能源效率已成非常急迫且重要的課題，相關節能措施都需要法規層面的授權與支援，呼籲經濟部與行政院盡速提出能源管理法修法版本。

洪申翰今天邀集產業界、民間團體、專家學者在立法院召開「能源三法缺一法，能管法修起來」記者會。

洪申翰表示，俄烏戰爭爆發後，全球能源價格大漲，世界各國更重視能源使用效率，而且去年底聯合國氣候變遷大會（COP28）更通過「2030年前，能源效率翻倍」決議，加上副總統賴清德競選總統時也將「深度節能」列為重要政見，近期台灣調漲電價，應藉此全面檢視與加強各種提升能源效率的措施。

洪申翰指出，在這波全球能源局勢動盪、電價調整之際，行政部門有責任提出對應的節能政策與措施，積極協助所有能源用戶，進行最有效率且聰明的用電，這也能夠向社會宣告，電價調漲不見得會成為沉重的負擔，只要能源效率做得好，電費負擔並不會增加太多，甚至可以打平、變得更少。

洪申翰表示，不過相關節能措施都需要法規層面的授權與支援，呼籲經濟部與行政院應盡速將能源管理法修正草案送進立法院審議。

中華民國能源技術服務商業同業公會理事長趙宏耀指出，推動節能應從傳統的隨手關燈、汰換老舊設備等措施，逐漸進入深水區，即引導能源用戶朝全方位技術改善能效推進。

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台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，能源管理法的修法需從資訊揭露以及深度查核兩面向著手。

趙家緯說，現行能源管理法第8條與第9條條文，為台灣能源效率規範的基石，包括冷氣不外洩、節電1%等涵蓋眾多用戶的規定均出自於此，但由於母法中未設計資訊揭露機制，導致目前違反相關節能規範的業者不會被揭露，難以藉由公眾監督、產業鏈客戶的壓力，來加速節能行動。（編輯：郭無患）1130402