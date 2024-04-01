邱國正：3個月內即時更新後備軍人民間專長

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北1日電）民進黨立委洪申翰今天在立法院質詢，關切義務役後備軍人退伍後若取得醫護、資訊等民間專長，但通常教召還是擔任步槍兵，呼籲軍方應將後備軍人民間專長即時更新。國防部長邱國正回應，3個月內更改沒有問題。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備質詢。

洪申翰質詢時表示，一般民眾義務役退伍後，發展民間專長如取得醫護、資訊、無人機操作、重型機械操作證照等，但可能因為服役時是擔任步槍兵，所以後備軍人教育召集時，還是擔任步槍兵的職務，要等到第一次教召回營以後，填寫資料，軍方才會更新其專長，等於軍方和民眾彼此浪費對方時間，國防部應對接各部會的人才庫資訊。

邱國正表示，軍方也發現這個問題，很多民眾的專長證照是退伍後才獲得，以前相關作業不是沒有做，但是做的不夠徹底，未來是朝向民眾教召前就將其專長與職務做結合。

國防部全民防衛動員署長白捷隆說，所有的後備軍人在軍中獲得專長，都有專長證書，會輸入後備系統，當軍方要動員時，部隊選充哪些專長、階級、軍種，都是很明確，軍方是有制度在管理，「我一定要澄清，我們制度很完整」。

白捷隆接續說，在選充後備部隊過程，比如說後備軍人是在退伍後取得醫師資格，軍隊又缺的話當然會選充，具有醫師名冊的衛福部是動員部會，交通部民航局是動員機關，軍方也有聯繫、也有民航局的無人機操作手名冊，當軍方要擴編無人機部隊，人力不足時，會主動向部會拿名冊，而教召令在教召前45天寄發，會有40天的時間進行「要員連訪」，就是要詢問教召員專長。

洪申翰關切，後備軍人民間專長即時更新的機制，何時能夠完成，3個月內是否可行。

邱國正允諾更新，但指出要馬上說幾天、幾個月，真的講不出來。

白捷隆表示，3個月內沒有問題。

邱國正隨即表示，可以，沒有問題，承辦單位（全動署）有依據的。（編輯：蘇志宗）1130401