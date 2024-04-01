營區內與兒子合照並流出 邱國正：立案調查中

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北1日電）立委今天質疑，國防部長邱國正與兒子在部長辦公室合影，已違反營區內拍照規定，要了解照片「誰拍、誰拿到、誰流出」。邱國正回應，照片攝於他剛上任時，是個人疏忽，流出方式已立案調查中。

國防部長邱國正今天列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備質詢。

邱國正在國安局任職的兒子疑似涉嫌性交易。邱國正上午會前受訪時哽咽地說，兒子的事情秉公處理，他沒有辦法也不會去過問，「孩子他點了火，他一定要承受，家人也會做他的支柱，畢竟他是我的孩子，這我們要承擔」。

國民黨立委黃仁質詢時關切，媒體披露一張邱國正與兒子在國防部長辦公室合影的照片，但在營區內拍攝照片已違反規定，他詢問「誰拍、誰拿到、誰流出」。

邱國正表示，這是他個人疏忽，沒什麼好怨懟。當時剛上任沒多久，和家人在辦公室合影留念，至於怎麼流出，也是目前立案調查的一環，調查結果才是最準的。

邱國正再次表示，這段時間造成外界紛紛擾擾，他個人表達很大歉意，也會全力配合調查。

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王鴻薇、許宇甄等國民黨立委均力挺邱國正留任，同黨立委賴士葆質詢指出，邱國正是少數受朝野立委肯定的部長，他給邱國正打氣，但也關切邱國正是否在520總統交接後留任。

邱國正指出，他接任國防部長是偶然，將來一定得交差（交接），但他並不清楚時間點；賴士葆追問，若新任總統賴清德要借重，邱國正是否義不容辭，邱國正說，這是假設性問題，他不知道怎麼回答。（編輯：郭無患）1130401