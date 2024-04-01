立委關切中國滾裝船「由演轉戰」？邱國正：納漢光想定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、吳書緯台北1日電）國軍漢光40號電腦兵推、實兵演習分別在4月、7月舉行，立委關切是否有新科目，以及包括將中國滾裝貨輪「由演轉戰」納入演習想定；國防部長邱國正回應，「必然」，任何敵情變化都是科目設想依據。

據了解，漢光40號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）為8天7夜，預計於4月19日至26舉行；而實兵演習則為5天4夜，預計於7月22日至26日舉行。

國防部長邱國正上午至立法院外交及國防委員會專案報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備質詢。

民進黨立委王定宇關切，往年漢光演習想定科目都會依據區域情勢不同做判斷，今年是否有新科目，例如中國近年大量製造外觀如民間船隻的滾裝貨輪，藉此將人員、戰甲車置放在貨輪中「由演轉戰」。

邱國正回應，今年漢光演習是針對當下狀況進行演練，新科目一定會有，但也會強化既有科目；針對滾裝貨輪議題是否納入想定，邱國正指出，「必然」，任何敵情變化都是科目設想依據。

王定宇表示，首梯恢復一年期義務役男已下部隊，是否將參訓。邱國正回應，若義務役官兵在部隊職務涉及漢光演習，就算參訓；至於是否如漢光36號演習中，單獨動員後備官兵進行105榴彈砲實彈射擊，全民防衛動員署長白捷隆回應，每年都會配合同心演習動員，且動員人數逐年增加，今年各兵科都有。

根據國防部去年4月遞交立法院的報告書指出，為防範中共透過客貨輪「以民運軍」突擊台灣港口，若遇搭載共軍武裝人員，航港局立即啟動「區域聯防」機制，迅速通報周邊憲警消及國軍，作戰區戰備部隊將快速應援，適切提升戰備等級。

以航行兩岸間的定期客貨滾裝輪「中遠之星」為例，中遠之星2萬6847噸，可裝載150輛汽車，旅客683人及256個標準貨櫃，日前國防部智庫、國防安全研究院也曾示警，台灣須提防中共將武裝部隊暗藏於類似的民用船隻。（編輯：蘇志宗）1130401