推動國防自主 國防部：105公厘輪型戰車規劃量產

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（中央社記者吳書緯台北29日電）國防部今天送交立法院的「國防自主政策推動具體成效暨未來目標專案報告」中指出，105公厘輪型戰車已於112年10月完成初期作戰測評，後續規劃建案量產。

立法院外交及國防委員會將於4月1日邀請國防部長邱國正、經濟部次長報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，併請國家科學及技術委員會列席，並備質詢。紙本書面報告今天送抵立法委員辦公室。

國防部指出，依據五年兵力整建計畫，完成「國機國造」、「國艦國造」、「地面裝備」及「不對稱戰力」等建案，落實國防自主與釋商產製，使國防資源發揮最大效益，提升整體戰力及確保國家安全。

國防部表示，國機國造以新式高教機為啟始，由中科院與漢翔公司合作產製，全案生產66架，110年迄今已完成27架交軍，並將於115年完成全數交裝。

國防部提到，國艦國造採取長期、分批策略，執行各型軍艦建造計畫，其中「新型兩棲船塢運輸艦 」、「新型救難艦」、「高效能艦艇」、「新一代輕型巡防艦」、「快速布雷艇」及「潛艦」等6案，均由中科院負責戰系裝備研製，船體則由台船、龍德及中信公司分別製造，目前各造艦案均依計畫期程產製交軍。

在地面裝備部分，國防部說明，自100年起由軍備局生產製造中心第209廠，研發量產CM32/33裝步戰鬥車378輛、CM34裝步戰鬥車305輛，已於112年全數產製交軍；另研製「105公厘輪型戰車」，已於112年10月完成初期作戰測評，後續規劃建案量產。

國防部提到，為提升軍種監偵部隊搜索、警戒及機動作戰能力，研發具備「輕、巧、活、快」特性的「偵搜戰術輪車」，計畫113年10月通過初期作戰測評，滿足軍種作戰需求。

國防部指出，為強化部隊精準作戰能力，108年起研製輕、重型狙擊槍，其中輕型狙擊槍已全數量產交軍，重型狙擊槍已完成作戰測評，預計於113年底完成製繳；T112新式戰鬥步槍搭配近戰、內紅點瞄準鏡及雷指器，提升快速接戰能力，於112年11月通過初期作戰測評；另提升人員戰場生存能力，112年底完成新一代抗彈板研發，可抵抗共軍5.8公厘鋼心彈威脅，後續規劃量產交軍。

至於不對稱戰力部分，國防部指出，國防部依軍種作戰需求，由中科院結合國內產業能量，執行「騰雲無人機」等5型軍規無人機研發及量產，除機敏技術外，80%產值釋商產製，依建案規劃分年量產；另軍用商規無人機由經濟部整合國內無人機產業能量，開發「陸用型無人機」等6型機，帶動國內無人機產業發展。

精準武器方面，國防部說明，依「海空戰力提升計畫」，嚴格督管中科院於111至115年執行9型精準飛彈量產，均依期程管制執行，籌建所需武器裝備，兼顧戰力提升與貫徹國防自主政策。（編輯：翟思嘉）1130329